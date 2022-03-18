Хопкинс: «Джермалл Чарло является самой большой угрозой для Канело»

Джермалл Чарло / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что обладатель титула WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) станет самым серьезным испытанием в карьере лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).

Слова Хопкинса приводит ресурс boxingnews24.com:

Вы не можете меня обвинить в предвзятости, потому что я больше не работаю с Альваресом. Так что я думаю, что независимо от весовой категории Чарло является самой большой угрозой для Канело. Джермалл достаточно умен, чтобы делать свою работу и не попадаться на уловки Сауля».