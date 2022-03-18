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Хопкинс: «Джермалл Чарло является самой большой угрозой для Канело»
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18 марта 22:00
Джермалл Чарло / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что обладатель титула WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) станет самым серьезным испытанием в карьере лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).
Слова Хопкинса приводит ресурс boxingnews24.com:
«Для меня из всех парней, и все равно о какой весовой категории говорить, Джермалл Чарло – самая большая угроза и испытание для Сауля Альвареса. Почему я так считаю? Потому что у меня нет сомнений, что Канело уничтожит Бенавидеса. Сауль заставит Давида делать то, что ему нужно. Я уверен в этом.
Вы не можете меня обвинить в предвзятости, потому что я больше не работаю с Альваресом. Так что я думаю, что независимо от весовой категории Чарло является самой большой угрозой для Канело. Джермалл достаточно умен, чтобы делать свою работу и не попадаться на уловки Сауля».
Сауль Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру.
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