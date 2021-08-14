Хопкинс: «Канело разберется с Плантом за пять раундов»

Сауль Альварес / фото - dazn.com

Бывший абсолютный чемпион мира Бернард Хопкинс поделился мыслями о возможном бое между чемпионом WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и обладателем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КO).

Хопкинса цитирует ресурс boxingnews24.com:

Сауль разберется с Плантом за пять раундов. Если их поединок продлиться больше пяти раундов, то я извинюсь перед людьми, которые смотрели это интервью.

Прямо сейчас Альварес является королем бокса, с каждым боем он укрепляет свое наследие. Каждый раз, когда я наблюдаю за его выступлением, то получаю огромное удовольствие.

В каждом поединке он выглядит лучше, по сравнению с предыдущим. Для будущих его соперников это опасно, но хорошо для болельщиков, для его наследия и бокса в целом».