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Хопкинс: «Канело разберется с Плантом за пять раундов»

Американец уверен в победе Альвареса в возможном поединке с Калебом
Бокс Профессиональный бокс
22:50
Хопкинс: «Канело разберется с Плантом за пять раундов»
Сауль Альварес / фото - dazn.com

Бывший абсолютный чемпион мира Бернард Хопкинс поделился мыслями о возможном бое между чемпионом WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и обладателем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КO).

Хопкинса цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Альварес будет драться с кем угодно, его соперник всегда будет выглядеть так, как будто он низкого уровня. Не нужно рассчитывать на долгий бой.

Сауль разберется с Плантом за пять раундов. Если их поединок продлиться больше пяти раундов, то я извинюсь перед людьми, которые смотрели это интервью.

Прямо сейчас Альварес является королем бокса, с каждым боем он укрепляет свое наследие. Каждый раз, когда я наблюдаю за его выступлением, то получаю огромное удовольствие.

В каждом поединке он выглядит лучше, по сравнению с предыдущим. Для будущих его соперников это опасно, но хорошо для болельщиков, для его наследия и бокса в целом».

Команды Сауля Альвареса и Калеба Планта находятся на этапе завершения переговоров относительно организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Бернард Хопкинс Калеб Плант

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