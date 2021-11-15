Хопкинс: «Кроуфорд находится в начале спада. У него осталось лишь несколько хороших боев»

Бернард уверен, что в течение следующих 1,5 лет у Теренса возникнут проблемы





Теренс Кроуфорд / Фото: CBS Sports

Легендарный американец Бернард Хопкинс высказался о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBО в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO) и Шоном Портером (31-3-1, 17 KO).



«Я поставлю на Кроуфорда, поскольку считаю его бойцом, который умеет все. У него слишком большой набор навыков, но я скажу, что сейчас он находится в начале спада. У него осталось лишь несколько хороших боев. Он хорошо отдохнул, и сейчас он, как я думаю, хочет доказать всем, что он стал еще лучше, чем считают. Но в ближайшие полтора года у него возникнут проблемы»,

Напомним, бой между Портером и Кроуфордом состоится 20 ноября в Лас-Вегасе.