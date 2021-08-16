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Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»

Бернард назвал Теренса ветераном

Бокс Профессиональный бокс
07:47
Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»
Бернард Хопкинс / Фото: USA Today

Промоутер претендента на титул WBO в полусреднем весе Верджила Ортиса (18-0, 18 КО) и легендарный в прошлом боксер Бернард Хопкинс призвал чемпиона мира Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО) провести бой с его подопечным. Слова функционера приводит портал boxingnews24.com.

«Давай устроим один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года или начала следующего. Кроуфорда нельзя недооценивать, поскольку он настоящий опытный ветеран. Но всегда приходит тот момент, когда приходит время следующего поколения».

Напомним, ранее Эгидиус Каваляускас рассказал, чем Ортис лучше Кроуфорда.

Карен Агабекян
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Теги

Теренс Кроуфорд Верджил Ортис Бернард Хопкинс

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