Бой будет очень ярким. Кроуфорд отреагировал на вызов от Ортиса
Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»
Бернард назвал Теренса ветераном
07:47
Бернард Хопкинс / Фото: USA Today
Промоутер претендента на титул WBO в полусреднем весе Верджила Ортиса (18-0, 18 КО) и легендарный в прошлом боксер Бернард Хопкинс призвал чемпиона мира Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО) провести бой с его подопечным. Слова функционера приводит портал boxingnews24.com.
«Давай устроим один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года или начала следующего. Кроуфорда нельзя недооценивать, поскольку он настоящий опытный ветеран. Но всегда приходит тот момент, когда приходит время следующего поколения».
Напомним, ранее Эгидиус Каваляускас рассказал, чем Ортис лучше Кроуфорда.
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