Хопкинс – о бое Усик – Джошуа: «Ни у кого преимущества нет»

Легендарный чемпион считает, что оба боксера выйдут в ринг заржавелыми

Бернард Хопкинс / Фото: USA Today

Легендарный бывший чемпион мира Бернард Хопкинс ответил на вопрос о бое украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Большой бой в супертяжелом весе через 1,5 недели – это Энтони Джошуа – Александр Усик. Что думаете о нем?

Слушайте, из-за ковида заржавелость в ринге есть у всех. Ни у кого реально нет преимущества. Нельзя это отметать. Больше 70% бойцов просидели без работы.

Последний поединок Усик провел 31 октября 2020 года, победив единогласным решением судей Дерека Чисору. Джошуа 12 декабря того же года нокаутировал Кубрата Пулева.

Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Усику стоит предложить Джошуа высокий темп поединка и тогда он будет иметь шанс на успех. Другой британец Тайсон Фьюри и вовсе заявил, что украинец может нокаутировать действующего чемпиона.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна прямая трансляция боя Усик – Джошуа.