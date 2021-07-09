Хопкинс: «Пакьяо является угрозой для любого бойца, но Спенс его победит»

Бернар Хопкинс / фото - CNW

Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Бернард Хопкинс поделился мнением о поединке между экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО). Американец напомнил об аварии соотечественника, после которой тот стал только сильнее. Слова Хопкинса приводит Boxing News 24.

Эррол сейчас находится в особом состоянии, он получил второй шанс. Будет тяжело совладать с ним. Не стоит забывать о его навыках.

Помимо этого, он все еще прогрессирует, и я вижу это в каждом его выступлении, так что не думаю, что его побьют в ближайшее время».