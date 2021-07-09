Украинец будет помогать легендарному Пакьяо в подготовке к бою со Спенсом
Хопкинс: «Пакьяо является угрозой для любого бойца, но Спенс его победит»
Американец сделал ставку на молодость
17:15
Бернар Хопкинс / фото - CNW
Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Бернард Хопкинс поделился мнением о поединке между экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО). Американец напомнил об аварии соотечественника, после которой тот стал только сильнее. Слова Хопкинса приводит Boxing News 24.
«Уважение Пакьяо за то, что согласился на этот бой. Он все еще является угрозой для любого бойца из-за своих природных способностей и опыта – это ключи для него. Однако Эррол победит.
Эррол сейчас находится в особом состоянии, он получил второй шанс. Будет тяжело совладать с ним. Не стоит забывать о его навыках.
Помимо этого, он все еще прогрессирует, и я вижу это в каждом его выступлении, так что не думаю, что его побьют в ближайшее время».
Напомним, легендарному филиппинцу поможет готовится к бою украинский боксер.
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