Хорватская машина для нокаутов снова в деле. Никакой защиты в битве супертяжей – только дикое месиво

Бабич завоевал десятую досрочную победу

Фото: Matchroom

В андеркарде боя Джозефа Паркера (30-2, 21 KO) и Дерека Чисоры (32-12, 23 KO) прошел еще один бой больших ребят. Хорватский нокаутер Ален Бабич (10-0, 10 KO) провел против Дэвида Спилмонта (11-8-1, 7 KO) десятый поединок в профи ринге.



С боксерской точки зрения, поединок вряд ли можно назвать выдающимся. Бойня подойдет в разы лучше. Француз не стал ждать, пока Savage его вырубит, и довольно часто вскрывал защиту Бабича. Хоть хорват и доносил больше ударов в цель, прилетало Алену тоже немало. В какой-то момент показалось, что силы у представителей хэвивейта и вовсе закончились. И тогда пришло время обмениваться бомбами – в таком шоу Бабич вышел победителем. И юбилейную «досрочку» оформить не забыл.

Напомним, что ранее Ален без шансов уничтожил экс-претендента на титул.