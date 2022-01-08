Джо Роган: «Если Альварес побьет Усика, то станет величайшим боксером»
Хорватский проспект рассказал, как Джошуа победить Усика в реванше
Нужно просто вернуться к заводским настройкам
08 января 13:44
Фото: Facebook Александра Усика
Хорватский проспект супертяжелого веса Филип Хргович (14-0, 12 КО) высказался на тему предстоящего реванша между чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Я думаю, если Джошуа вернется к своему стилю, использует свой потенциал, то он побьет Усика. Я все еще думаю, что он может.
Вопрос в том, есть ли у него сила духа, чтобы победить свои страхи. Это очевидно, что он в каком-то кризисе. Он не боксирует хорошо, как должен. Это очевидно. Но если он ментально силен, он может вернуться. Он отличный боец. Я думаю, у него есть потенциал, чтобы побить Усика».
Недавно Джошуа рассказал, почему поражение Усику так сильно задело его эго.
Напомним, реванш планируется на апрель 2022 года. Место проведения поединка пока неизвестно, однако промоутер британца заявил, что это точно не будет Киев.