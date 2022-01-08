Хорватский проспект рассказал, как Джошуа победить Усика в реванше

Фото: Facebook Александра Усика

Хорватский проспект супертяжелого веса Филип Хргович (14-0, 12 КО) высказался на тему предстоящего реванша между чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Вопрос в том, есть ли у него сила духа, чтобы победить свои страхи. Это очевидно, что он в каком-то кризисе. Он не боксирует хорошо, как должен. Это очевидно. Но если он ментально силен, он может вернуться. Он отличный боец. Я думаю, у него есть потенциал, чтобы побить Усика».