Хосе Бенавидес: «Калеб Плант после боя с Саулем Альваресом попадет в больницу»

Американский тренер поделился своим мнением относительно возможного поединка между его соотечественником и Канело

Сауль Альварес / фото - dazn.com

Американский тренер Хосе Бенавидес-старший поделился своим мнением относительно возможного поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между его соотечественником Калебом Плантом (21-0, 12 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). По мнению Бенавидеса, у Планта нет шансов в этом противостоянии, и он после поединка будет госпитализирован.

Специалиста цитирует портал boxing247.com:

«Все соперники Альвареса, боялись его еще до боя. Я думаю, что Билли Джо Сондерс был более опытным бойцом по сравнению с Плантом. Вы видели, что сделал Плант в бою с Труаксом. Он действительно не выглядел хорошо. Думаю, что Калеб не готов к бою на таком уровне. После поединка с Альваресом он попадет в больницу с более серьезными травмами по сравнению с теми, которые были у Сондерса. Но у него будут деньги, которые смогут сделать его счастливым».

Команды Сауля Альвареса и Калеба Планта возобновили переговоры по организации их боя.