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«Хотела плюнуть и забыть обо всем». Жена Фьюри рассказала о депрессии мужа, совместной жизни с ним и воспитании детей

Пэрис Фьюри не дала чемпиону мира погрязнуть в депрессии
Бокс Профессиональный бокс
18:17
«Хотела плюнуть и забыть обо всем». Жена Фьюри рассказала о депрессии мужа, совместной жизни с ним и воспитании детей Интервью
Пэрис и Тайсон Фьюри / Фото - Metro

Она замужем за одним из самых известных спортсменов в мире, но признается, что никогда не мечтала о славе. Несколько недель назад Пэрис Фьюри стала свидетелем того, как ее муж Тайсон выиграл третий бой у Деонтея Уайлдера и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, постепенно становясь в один ряд с величайшими супертяжами в истории.

Достижения Фьюри означают, что его семья точно никогда не столкнется с финансовыми трудностями, но она является живым подтверждением того, что счастье не может заключаться в одних только деньгах. И Пэрис это знает наверняка.

Обретя мировую славу после победы над Владимиром Кличко в 2015 году, Тайсон Фьюри попал в серьезную депрессию, которая едва не поставила крест не только на его карьере, но и на жизни. Недавно Перис выпустила автобиографию под названием «Любовь и Фьюри», в которой рассказала, какой это был тяжелый период жизни не только для Тайсона, но и для нее.

В большом интервью для британского издания Ok! 31-летняя мать шестерых детей Пэрис рассказала, почему не любит, когда Тайсон выходит на ринг, как у нее возникали мысли уйти от боксера во времена его депрессии, а также о том, почему больше не хочет ребенка.

Фото - People.com

Привет, Пэрис! Что побудило Вас написать автобиографию?

Я читала обо мне столько всего, но на самом деле никогда не рассказывала ни одной своей истории. Так что это мой шанс рассказать правду о моей жизни и моей семейной жизни, в частности.

Поддерживает ли Тайсон Ваш творческий порыв?

Он действительно поддерживает и одобряет. Думаю, это шанс сделать что-то для себя. Я всегда поддерживала Тайсона, я всегда хотела быть матерью и женой, я делала другие замечательные вещи, например, путешествовала по миру.

Но теперь я чувствую, что пришло время сделать что-то только для себя, и выпуск книги кажется отличным началом этого.

Вы познакомились с Тайсоном в таком молодом возрасте. Вы когда-нибудь ожидали, что привлечете к себе всеобщее внимание?

Я никогда не хотела этого, и, честно говоря, Тайсон никогда этого не искал. Он просто всегда хотел быть лучшим боксером, он никогда не хотел славы.

Я не ожидала этого, когда мы впервые встретились. Когда мы были подростками, и он сказал мне под деревом в 17 лет, что собирается стать чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, я подумала: «Ты сумасшедший!» Я никогда не ожидала, что он будет развиваться так, как случилось. Когда это произошло, мы просто выросли вместе с ним и адаптировались. Это никогда не было неожиданностью, но я не ожидала, что это зайдет так далеко.

Фото - Instagram - Paris Fury
Фото - Instagram - Paris Fury

Вы всегда хотели стать матерью?

Во мне было что-то инстинктивное, что я всегда знала, что хочу большую семью. Когда я встретила Тайсона, мы оба сошлись на этом, так и получилось.

Я родила Венесуэлу в 19, затем и Принца. Но тогда мне было очень трудно завести еще одного ребенка. Я потеряла одного ребенка, и у меня был пятилетний перерыв, я не могла забеременеть. Пришлось пройти тесты на фертильность.

Должно быть, это было сложно...

В то время я очень стеснялась этого и не хотела об этом говорить. Но теперь, когда я повзрослела, я могу сказать, что хорошо говорить об этих вещах и приятно видеть, что другие проходят через эту борьбу.

Я думаю, что люди смотрят на меня и думают, поскольку у меня шестеро детей, то у меня не было проблем. Но на самом деле все наоборот.

Как сейчас дела у всех детей?

У них все очень хорошо, я просто падаю с ног! Прием у врачей, уроки гимнастики, уроки плавания, много чего происходит... Это ведь материнство? Это тяжелая работа!

Хотя мне нравится быть матерью, мне нравится, что они заставляют меня так много работать, и это то, что приносит мне удовольствие.

Как там Афина?

У нее все отлично. Слава богу, все проблемы теперь позади. Она просто напугала нас вначале, но сейчас у нее все хорошо.

Что с ней было?

Когда Афина родилась, ее сердце билось невероятно быстро, делая более 300 ударов в минуту, когда оно должно было делать что-то вроде 120. Это вызвало массу других осложнений, поэтому врачи попытались замедлить его.

В Королевской больнице Ланкастера не было необходимого оборудования, поэтому они отправили нас в больницу Alder Hay, там врачи были настоящими волшебниками.

Мы пошли туда, они дали ей успокоительное и поставили на инкубацию, а также вставили ей трубку в горло, чтобы она могла дышать. Они дали ей таблетки, чтобы замедлить ее сердцебиение, и когда они убрали трубку, то думали, что все нормализуется.

Но я думаю, что накопление успокаивающих, обезболивающих, бета-адреноблокаторов для ее сердца и всего остального было слишком большим.

Она была у меня на руках, перестала дышать и перестала отвечать. Ее пульс угасал – она ​​умирала у меня на руках.

Звучит устрашающе...

Они забрали ее у меня, положили на стол и реанимировали. Вбежал Тайсон. Это было ужасно. Им удалось заставить ее сердце биться, и все стабилизировалось.

Они снова поместили ей трубку, а затем выяснилось, что сердечное лекарство ей больше не нужно, все исправилось. Когда к ней вернулись силы, она была выписана из больницы совершенно здоровой.

Но первые несколько недель я не сомкнула глаз, я просто смотрела на нее.

Вы знали, что что-то не так до того, как вы родили?

Это был полный шок, но как только мы собрали все данные воедино, мы поняли, что ее сердце было таким еще до родов. Но в то время, когда она появилась на свет, это было совершенно неожиданно.

Фото - LORNA ROACH PHOTOGRAPHY
Фото - LORNA ROACH PHOTOGRAPHY

Мы рады, что теперь с ней все в порядке. Тайсон открыто рассказывал о своей борьбе с психическим здоровьем. Для Вас это, должно быть, был тяжелый период ...

Это была одна из самых низких точек. В то время, на протяжении двух или трех лет, я была беременна и рожала детей.

То, что переживал Тайсон, было очень широко освещено. В то время даже я не знала некоторых вещей, которые с ним происходили. Когда в газете было написано, что он злоупотребляет наркотиками, я не знала об этом. А потом мы прошли через все испытания, когда у него были мысли о самоубийстве.

Иногда Тайсон приходил и говорил: «Я не собираюсь задерживаться здесь надолго, я больше не могу».

Как Вы справлялись?

Я, в основном, оставалась сильной и поддерживала Тайсона. Даже когда я хотела просто уйти, я никогда не уходила. Это была не только проблема Тайсона.

Это разрушало нашу совместную жизнь, но я старалась скрыть это от детей и друзей и старалась демонстрировать, что все выглядит гладко.

Чтобы стать опорой, требовалось много сил, потому что Тайсон в то время полностью тонул. Так что я думаю, что просто поддерживать его и оставаться сильной для себя – это ключ к успеху.

Были времена, когда мне хотелось плюнуть и забыть обо всем, но я не могла. Как женщина, мать и жена я просто чувствовала необходимость оставаться сильной. Но он тоже много сделал.

Я очень горжусь тем, что он вернулся с того места, где был, и снова занялся боксом.

Вы беспокоились о его карьере боксера?

Я все время переживаю, когда Тайсон выходит на ринг. Каждый раз, когда он дерется, это не доставляет мне удовольствия. Это просто ужас, беспокойство и нервы в одном флаконе.

Вот представьте, что ваш любимый человек вынужден драться посреди улицы, насколько нервно и ужасно вы бы себя чувствовали? Не может быть ничего хуже!

Я знаю, что за ним следят и есть рефери, но это все еще драка и жестокий вид спорта. Я волнуюсь, но это его страсть и то, что он любит в этой жизни, поэтому я поддерживаю его.

Фото - SportsZion
Фото - SportsZion

Дети смотрят его бои?

Когда они были маленькими, я держала их подальше, но теперь позволила старшим смотреть. Они были только на одном из боев Тайсона лично, и я бы не хотела это повторять. Я не думаю, что это место для детей, чтобы они смотрели на то, как их отец сражается на ринге.

Кто-нибудь из них хочет пойти по стопам Тайсона?

Мы никогда не будем на них давить. Тайсон предпочел бы, чтобы они пошли академическим путем и стали юристами или кем-то еще, поскольку это такая сложная отрасль. Ведь правда состоит в том, что он зарабатывает себе на жизнь ударами по лицу. И он сам говорит, что это не самое умное решение.

Как бы вы описали свой стиль воспитания?

Я строгая, требовательная и могу наказать. Тайсон намного мягче, он спокоен и весел!

Не балуете Вы детей...

Мы очень стараемся. Я хочу, чтобы дети были простыми и имели нормальное воспитание, которое было у меня и Тайсона.

Я буду разочарована, если они вырастут, не имея ценностей, поэтому мы стараемся. Но бывают случаи, когда кто-то из детей садится в самолет, поворачивает в первый класс и говорит: «Принесите мне диетическую колу, пожалуйста!» Затем мы чешем затылки и думаем, что что-то сделали не так.

Шесть детей – это предел, или вы замахнетесь на больше?

Никогда не говори никогда. Но с таким напряженным моментом после рождения Афины я действительно сомневаюсь, что сейчас у меня будет больше. Это был первый раз, когда у меня возникла с ними такая серьезная проблема, настоящее беспокойство. Это действительно немного потрясло меня и заставило задуматься, будут ли у нас еще дети.

Александр Черненко
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