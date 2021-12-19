Совсем крыша поехала? Джейк Пол бросил вызов еще двум звездным бойцам UFC
Хотели засудить? Известны оценки судей на момент остановки боя Пол – Вудли
Джейк выиграл бы в любой ситуации
18:48
Джейк Пол / Фото: AS.com
На момент остановки боя видеоблогер Джейк Пол лидировал на карточках всех судей в реванше с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли.
После пяти раундов все судьи отдавали преимущество блогеру со счетом 48:47, 49:46, 49:46.
Напомним, после победы над Вудли Пол заявил, что опозорил UFC и вызвал на поединок Камару Усмана и Хорхе Масвидаля.
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