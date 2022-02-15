Хргович наконец получил соперника, с которым определит обязательного претендента для Усика
Хргович и Чжилей не смогли договориться о поединке за звание обязательного претендента на пояс Усика
24 февраля состоится промоутерские торги
08:06
Филип Хргович / Фото: facebook.com/WassermanBoxing
IBF назначила торги по элиминатору в хэвивейте между Филипом Хрговичем
(14-0, 12 KO) и Чжаном Чжилеем (23-0-1, 18 KO), сообщает boxingscene.com.
Президент Всемирной боксерской федерации Дэрил Пиплз заявил, что команды боксеров не сумели достигнуть соглашения. 24 февраля в США состоятся промоутерские торги, которые будут открыты для всех промоутеров, зарегистрированных в IBF.
Ранее от боя с Хрговичем отказались Энди Руис-младший, Мурат Гассиев, Луис Ортис, Джозеф Паркер.
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