Хргович: «Когда я вижу, что у соперника не так уж много ударной мощи, я даже не защищаюсь»

Хорватский нокаутер расстроен тем, что пока еще не добрался до боев с топовыми тяжеловесами

Филип Хргович / фото - boxingscene.com Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (14-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу Boxing Social выразил надежду на проведение более опасных и конкурентных поединков в обозримом будущем. «Когда я вижу, что у соперника не так уж много ударной мощи, я даже не защищаюсь. Я хочу тяжелого боя, где мне нужно будет знать, что я должен вести себя осторожно, опасаться ударов и быть быстрым как кошка». Филип Хргович вызвал на поединок супертяжеловеса из Китая Жилея Жанга (23-0-1, 18 КО).

Рене Тер Велде