Маккин и Чжилей получили приглашения на бой за претендента IBF с Хрговичем
Хргович может провести бой с Чжаном Чжилеем за статус претендента IBF
Международная боксерская федерация продлила сроки для хорвата
13:57
Филип Хргович / Фото - badlefthookМеждународная боксерская федерация (IBF) продлила срок для непобежденного хорвата Филиппа Хрговича (14-0-0, 12 KO), который продолжает поиски соперника на претендентский поединок в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает BoxingScene.
Данное решение было принято после того, как Хргович начал процесс переговоров с китайским нокаутером Чжаном Чжилеем (23-0-1, 18 KO), занимающим 13-ю строчку рейтинга организации.
Ранее от боя с Хрговичем отказались Энди Руис-младший, Мурат Гассиев, Луис Ортис, Джозеф Паркер. Также IBF отменила поединок хорвата против французского супертяжа Тони Йоки из-за неразрешенных проблем француза по бою с Мартином Баколе.
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