Хргович может провести бой со своим соотечественником

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
20:00 Фрелунда - Регле 1:3 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс 1:5 Окончен
18:30 Донбасс - СК Сокол 4:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Норвич 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Норвич 1:0 Окончен 1-й тайм
Хоккей (9 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 3:2 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85 Окончен
Хоккей (6 событий из 13) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

Хргович может провести бой со своим соотечественником

Бронзовый призер Рио-2016 выдвинул свое условие для возможного поединка
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Хргович может провести бой со своим соотечественником
Филип Хргович / Фото - badlefthook
Хорватский нокаутер Ален Бабич (10-0, 10 KO) неоднократно вызывал своего соотечественника Филипа Хрговича (14-0, 12 КО) на поединок, однако бронзовый призер Олимпиады в Рио-2016 не спешит соглашаться на такой бой. 

Хргович в интервью YouTube-каналу «Boxing Social» заявил, он готов будет выйти в ринг с Бабичем лишь при том, что победитель заберет весь призовой фонд.

«Я не хочу давать этому человеку шанс заработать на бое со мной. Он уже долго вызывает меня, но я не вижу в нем угрозы или серьезного вызова. Я могу подраться с ним. Это был бы большой бой в Хорватии, мы бы хорошо заработали. Я бы заткнул его рот, но только при условии, что победитель забирает весь гонорар».


«В Хорватии это был бы большой поединок. В нашей стране нет большой боксерской истории, мы имели лишь несколько хороших бойцов. Теперь, благодаря моим успехам и моей боксерской карьере бокс в стране становятся более востребован, а из-за того, что Бабич использует мое имя, он тоже становится более популярен. Обычные люди в Хорватии думают, что мы на одном уровне и что это будет отличный бой. Эти люди не понимают, что я вырублю его за несколько раундов».


Накануне в IBF предложили олимпийскому чемпиону Тони Йоке (11-0, 9 КО) претендентский бой с Хрговичем.



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Филип Хргович Ален Бабич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бой с Хрговичем за статус претендента на пояс Усика предложили олимпийскому чемпиону
Бой с Хрговичем за статус претендента на пояс Усика предложили олимпийскому чемпиону
Бокс Профессиональный бокс
10 января 21:48
1
Известно, почему Паркер отказался от боя за звание претендента на один из поясов Усика
Известно, почему Паркер отказался от боя за звание претендента на один из поясов Усика
Бокс Профессиональный бокс
08 января 18:07
1
Хорватский проспект рассказал, как Джошуа победить Усика в реванше
Хорватский проспект рассказал, как Джошуа победить Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
08 января 13:44
1
Претенденту на пояс Усика надоело, что его избегают – предоставьте соперника или дайте вырубить чемпиона
Претенденту на пояс Усика надоело, что его избегают – предоставьте соперника или дайте вырубить чемпиона
Бокс Профессиональный бокс
08 января 07:30
1
Хрговичу хотят организовать бой с Чжилеем
Хрговичу хотят организовать бой с Чжилеем
Бокс Профессиональный бокс
06 января 13:42
Паркер не захотел выходить в ринг против Хрговича
Паркер не захотел выходить в ринг против Хрговича
Бокс Профессиональный бокс
06 января 07:38
1

Новости: Бокс

Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Профессиональный бокс
21:04
Фьюри – Владимиру Кличко: «Ты бесполезный бомжара, не открывай свой большой рот»
Фьюри – Владимиру Кличко: «Ты бесполезный бомжара, не открывай свой большой рот»
Профессиональный бокс
20:26
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Профессиональный бокс
19:57
Турман: «Мне наср*ть, куда меня поставят в рейтингах»
Турман: «Мне наср*ть, куда меня поставят в рейтингах»
Профессиональный бокс
19:40
Редкач намекает на проблемы Усика с алкоголем
Редкач намекает на проблемы Усика с алкоголем
Профессиональный бокс
19:40
Портер назвал свой главный недостаток
Портер назвал свой главный недостаток
Профессиональный бокс
18:40
Промоутер Джошуа заявил, что организации боя Усик – Фьюри помешал WBC
Промоутер Джошуа заявил, что организации боя Усик – Фьюри помешал WBC
Профессиональный бокс
18:28
В Top Rank назвали следующего вероятного соперника Лопеса
В Top Rank назвали следующего вероятного соперника Лопеса
Профессиональный бокс
18:10
Кроуфорд может получить еще один большой бой
Кроуфорд может получить еще один большой бой
Профессиональный бокс
18:03
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
32
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Другие
10 января 15:57
8
Все новости