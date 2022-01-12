Бой с Хрговичем за статус претендента на пояс Усика предложили олимпийскому чемпиону
Хргович может провести бой со своим соотечественником
Бронзовый призер Рио-2016 выдвинул свое условие для возможного поединка
09:58
Филип Хргович / Фото - badlefthookХорватский нокаутер Ален Бабич (10-0, 10 KO) неоднократно вызывал своего соотечественника Филипа Хрговича (14-0, 12 КО) на поединок, однако бронзовый призер Олимпиады в Рио-2016 не спешит соглашаться на такой бой.
Хргович в интервью YouTube-каналу «Boxing Social» заявил, он готов будет выйти в ринг с Бабичем лишь при том, что победитель заберет весь призовой фонд.
«Я не хочу давать этому человеку шанс заработать на бое со мной. Он уже долго вызывает меня, но я не вижу в нем угрозы или серьезного вызова. Я могу подраться с ним. Это был бы большой бой в Хорватии, мы бы хорошо заработали. Я бы заткнул его рот, но только при условии, что победитель забирает весь гонорар».
«В Хорватии это был бы большой поединок. В нашей стране нет большой боксерской истории, мы имели лишь несколько хороших бойцов. Теперь, благодаря моим успехам и моей боксерской карьере бокс в стране становятся более востребован, а из-за того, что Бабич использует мое имя, он тоже становится более популярен. Обычные люди в Хорватии думают, что мы на одном уровне и что это будет отличный бой. Эти люди не понимают, что я вырублю его за несколько раундов».
Накануне в IBF предложили олимпийскому чемпиону Тони Йоке (11-0, 9 КО) претендентский бой с Хрговичем.