Хргович получил следующего соперника

Филип сразится с таким же непобежденным противником





Филип Хргович / Фото: RingSide24

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 хорватский супертяжеловес Филип Хргович (12-0, 10 KO) проведет поединок против черногорца Марко Радоньича (22-0, 22 KO).



Бой состоится 10-го сентября в Клагенфурте (Австрия).

Напомним, в мае текущего года Международная боксерская федерация (IBF) назначила Хрговичу бой за статус претендента против Александра Усика. Но затем украинец заявил, что такой бой ему неинтересен.

До этого IBF назначала Хрговичу элиминатор против Майкла Хантера, но американец также не стал боксировать с хорватом.