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Хргович после победы над Ортисом намерен выйти в ринг с Усиком, Джошуа или Фьюри

Хорватский проспект готов к большим вызовам
Бокс Профессиональный бокс
08:59
Хргович после победы над Ортисом намерен выйти в ринг с Усиком, Джошуа или Фьюри
Филипп Хргович / Фото - boxingnewsonline
Непобежденный хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (14-0, 12 КО) заявил, что после возможной победы над кубинцем Луисом Ортисом (33-2, 28 КО) готов провести бои с лидерами хэвивейта.

Цитирует Хрговича boxingnews24.com.

«Я хорошо отношусь к кубинцам. Я победил троих из них досрочно в любителях и хочу продолжить эту тенденцию в профессионалах».


«Что касается Усика, то меня удивила его победа над Джошуа. Мне не нравится, как Усик выступает в супертяжелом весе, он плохо выглядел в первых двух боях в этой весовой категории. Поэтому я не думал, что у него хватит сил соревноваться на наивысшем уровне, но он доказал обратное и обыграл Джошуа. Для меня это стало сюрпризом».


«Я действительно хочу драться со всеми лидерами супертяжелого веса. Усик, Джошуа, Фьюри, мне действительно все равно, кто станет моим соперником. Я просто хочу драться с лучшими. Надеюсь, что выиграю отборочный бой с Луисом Ортисом, а затем буду ждать своей очереди на титульный поединок. Посмотрим чем закончиться реванш между Усиком и Джошуа. Потом, кто знает, возможно, они решат объединить титулы с Фьюри, а уже после этого я получу свою возможность».


Напомним, Хргович и Ортис будут боксировать за звание обязательного претендента на титул IBF.

Владимир Кириченко
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Теги

Филип Хргович Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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