Ортис и Хргович проведут бой за звание обязательного претендента на пояс Усика
Хргович после победы над Ортисом намерен выйти в ринг с Усиком, Джошуа или Фьюри
Хорватский проспект готов к большим вызовам
08:59
Филипп Хргович / Фото - boxingnewsonlineНепобежденный хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (14-0, 12 КО) заявил, что после возможной победы над кубинцем Луисом Ортисом (33-2, 28 КО) готов провести бои с лидерами хэвивейта.
Цитирует Хрговича boxingnews24.com.
«Я хорошо отношусь к кубинцам. Я победил троих из них досрочно в любителях и хочу продолжить эту тенденцию в профессионалах».
«Что касается Усика, то меня удивила его победа над Джошуа. Мне не нравится, как Усик выступает в супертяжелом весе, он плохо выглядел в первых двух боях в этой весовой категории. Поэтому я не думал, что у него хватит сил соревноваться на наивысшем уровне, но он доказал обратное и обыграл Джошуа. Для меня это стало сюрпризом».
«Я действительно хочу драться со всеми лидерами супертяжелого веса. Усик, Джошуа, Фьюри, мне действительно все равно, кто станет моим соперником. Я просто хочу драться с лучшими. Надеюсь, что выиграю отборочный бой с Луисом Ортисом, а затем буду ждать своей очереди на титульный поединок. Посмотрим чем закончиться реванш между Усиком и Джошуа. Потом, кто знает, возможно, они решат объединить титулы с Фьюри, а уже после этого я получу свою возможность».
Напомним, Хргович и Ортис будут боксировать за звание обязательного претендента на титул IBF.