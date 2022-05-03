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Хргович снялся с боя за статус претендента на пояс Усика в андеркарде Канело – Бивол по трагичной причине

Хорвату пытаются найти замену
Бокс Профессиональный бокс
14:42
Хргович снялся с боя за статус претендента на пояс Усика в андеркарде Канело – Бивол по трагичной причине
Фото: Matchroom

Супертяжеловес Филип Хргович (14-0, 12 KO) снялся с претендентского поединка с Чжаном Чжилеем (23-0-1, 18 KO) в андеркарде вечера бокса с главный боем Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) – Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO), сообщает boxingscene.com.

По информации источника, у хорвата в апреле ушел из жизни отец. По этой причине нокаутер не может сосредоточиться на тренировочном процессе, что и привело к отказу от поединка.

Напомним, что промоутер Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) назвал Александра Усика (19-0, 13 KO) патриотом, несмотря на то, что украинец уехал из страны во время войны.

Олег Шумейко-младший
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Филип Хргович Чжан Чжилей

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