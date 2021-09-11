Хантер: «Надеюсь, что получу в соперники кого-то вроде Уайта или Хрговича»
Хргович техническим нокаутом выиграл у Радонича
Непобежденный хорват разобрался со своим визави за три раунда
09:17
Филип Хргович / Фото - badlefthookХорватский супертяжеловес Филип Хргович (13-0, 11 KO) в очередной раз одержал досрочную победу над черногорцем Марко Радоничем (22-1, 22 KO) на боксерском ивенте в Клагенфурте (Австрия).
Поединок был остановлен перед стартом 4-го раунда, однако это могло произойти и во втором раунде, в котором Радонич четыре раза побывал в нокдауне, однако рефери дал возможность продолжить бой. В 3-м раунде Радонич еще раз побывал в нокдауне.
Напомним, в мае текущего года Международная боксерская федерация (IBF) назначила Хрговичу бой за статус претендента против Александра Усика. Но затем украинец заявил, что такой бой ему неинтересен.
До этого IBF назначала Хрговичу элиминатор против Майкла Хантера, но американец также не стал боксировать с хорватом.
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