Хргович после победы над Ортисом намерен выйти в ринг с Усиком, Джошуа или Фьюри
Хрговичу хотят организовать бой с Чжилеем
Филипп уже получил отказ от двух топовых оппонентов
13:42
Филип Хргович / Фото: Boxing News
Хорватский проспект Филипп Хргович (14-0, 12 КО) в следующем поединке может встретиться с главным супертяжеловесом из Китая Чжаном Чжилеем (23-0-1, 18 КО). Об этом сообщил промоутер хорвата Ниссе Зауэрланд.
Ранее от поединка с Хрговичем отказались Луис Ортис и Джозеф Паркер.
«Мы знаем, что Чжан хочет этот бой и для нас это был бы отличный поединок. Остальные боксеры из Топ-15 рейтинга только что дрались, травмировались или у них уже назначен бой. Мы не можем ждать, что Энтони Джошуа примет поединок с Филиппом, конечно, я хотел бы, чтобы он сделал это.
Думаю, что в IBF поступают правильно, давая бойцам три дня на принятие решения. Обычно все затягивается на более долгий срок как в ситуации с Майклом Хантером. Когда мы прошли все процедуры, предусмотреные регламентом, а сторона Хантера отказалась».
Напомним, ранее Хргович очень жестко нокаутировал малоизвестного оппонента.