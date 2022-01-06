Хрговичу хотят организовать бой с Чжилеем

Филип Хргович / Фото: Boxing News

Хорватский проспект Филипп Хргович (14-0, 12 КО) в следующем поединке может встретиться с главным супертяжеловесом из Китая Чжаном Чжилеем (23-0-1, 18 КО). Об этом сообщил промоутер хорвата Ниссе Зауэрланд.

Ранее от поединка с Хрговичем отказались Луис Ортис и Джозеф Паркер.

Думаю, что в IBF поступают правильно, давая бойцам три дня на принятие решения. Обычно все затягивается на более долгий срок как в ситуации с Майклом Хантером. Когда мы прошли все процедуры, предусмотреные регламентом, а сторона Хантера отказалась».