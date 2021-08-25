Не будет повторять ошибок Фьюри. Плант вакцинируется накануне поединка с Альваресом
Хулио Сезар Чавес поделился прогнозом на бой Канело с Плантом
Легендарный мексиканец ожидает, что его соотечественник станет абсолютным чемпионом мира
08:00
Сауль Альварес / фото - nytimes.com
Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 КО) ожидает, что его соотечественник Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) победит Калеба Планта (21-0-0, 12 KO) и станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Чавеса цитирует издательство boxingscene.com:
«Первые раунды этого поединка окажутся не самыми простыми, но я думаю, что Канело сумеет взять верх за счет своего бокса и силы, и в конце концов побьет Калеба Планта. Не знаю, одержит ли он победу нокаутом или судейским решением, но он обязательно выиграет. Я видел бои Калеба Планта - он отличный боец, но он не тот боксер, который может побить Канело. Прямо сейчас Канело на пике и никто не способен его победить, так что он сохранит свои титулы.
Плант будет ощущать дополнительное давление, ведь почти все люди в зале будут поддерживать его оппонента. Ему (Планту) будет казаться, что каждый нанесенный им удар, не будет причинять никакого ущерба, что постепенно отразится на его настрое».
Сауль Альварес прокомментировал анонс поединка против Калеба Планта.