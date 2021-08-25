Хулио Сезар Чавес поделился прогнозом на бой Канело с Плантом

Сауль Альварес / фото - nytimes.com

Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 КО) ожидает, что его соотечественник Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) победит Калеба Планта (21-0-0, 12 KO) и станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Чавеса цитирует издательство boxingscene.com:

Плант будет ощущать дополнительное давление, ведь почти все люди в зале будут поддерживать его оппонента. Ему (Планту) будет казаться, что каждый нанесенный им удар, не будет причинять никакого ущерба, что постепенно отразится на его настрое».