Экс-чемпион мира: «Лопес в бою с Камбососом допустил ошибку новичка»
«Хватит защищать свои «нули». Камбосос призвал лучших драться с лучшими, и даже обсудил возможный реванш Лопеса с Ломой
Абсолютный чемпион хочет вернуть времена, когда трава была зеленее
07:43
Джордж Камбосос / Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос
(20-, 10 KO) в интервью FightHype.com порассуждал о рекорде, а также о нежелании топов дивизиона выходить на конкурентные бои:
У Ломаченко два поражения. Лопес только что получил первое. Что говорит, что я не буду драться с одним из них, если они будут выглядеть хорошо? Ради чего нам защищать эти «нули» (поражений в рекорде – XSPORT). Почему каждый боец так боится рискнуть? Я буду рисковать из разу в раз, с моей жизнью на кону.
Ведь я не беспокоюсь о «нуле», меня интересует лишь мое наследие. И если я упаду, в пути за величием, так тому и быть. Я парень в ринге, а не фанаты или медиа, которые критикуют. В таком случае у нас будет множество классных боев. Посмотрите на легенд прошлого. Они только и делали, что дрались.
Кто сказал, что Лопес не вернется, и не подерется с Хэйни, допустим, или реванш с Ломой? И мы подеремся вновь. Это ведь смысл этой игры – драться.
Ранее Камбосос назвал критерии выбора следующего соперника.
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