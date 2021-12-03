«Хватит защищать свои «нули». Камбосос призвал лучших драться с лучшими, и даже обсудил возможный реванш Лопеса с Ломой

Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-, 10 KO) в интервью FightHype.com порассуждал о рекорде, а также о нежелании топов дивизиона выходить на конкурентные бои:



Ведь я не беспокоюсь о «нуле», меня интересует лишь мое наследие. И если я упаду, в пути за величием, так тому и быть. Я парень в ринге, а не фанаты или медиа, которые критикуют. В таком случае у нас будет множество классных боев. Посмотрите на легенд прошлого. Они только и делали, что дрались.

Кто сказал, что Лопес не вернется, и не подерется с Хэйни, допустим, или реванш с Ломой? И мы подеремся вновь. Это ведь смысл этой игры – драться.