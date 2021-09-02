Отец Фьюри: «Сейчас у Тайсона даже нет в голове имени Джошуа»
Хьюи Фьюри следующий бой проведет 16 октября
Соперником британца станет Кристиан Хаммер
2 сентября 09:03
Фото: BoxingScene
Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (25-3, 14 КО) следующий бой проведет 16 октября против Кристиана Хаммера (26-7, 16 КО). Об этом боксер написал в Instagram:
«Мой первый бой со Sky Sports Boxing и Boxxer состоится 16 октября на Utilita Arena Newcastle».
Хьюи Фьюри – двоюродный брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри.
Ранее Хьюи поделился мнением о бое Александра Усика против Энтони Джошуа.
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