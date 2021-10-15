Хьюи Фьюри: «Усик неудобный и может бить – в команде Джошуа недооценили украинца»

Жеребьевка плей-офф хоккейной Лиги чемпионов. Видео трансляция
13:00
Экс-претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Хьюи Фьюри (25-3, 14 KO) поделился мнением в интервью Youtube каналу iFL TV о результате поединка Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Я думал, что шансы 50 на 50. Но как только я увидел первый раунд… Я знал, что Усик неудобный и может бить. Они его очень недооценили. Сразу стало ясно, что Усик выйдет из ринга победителем. Он просто перебоксировал Джошуа.
Энтони не мог применить свою силу. Так что Усик сделал все, как должен был, и победил в сражении по делу.
Напомним, что Хьюи вернется в ринг 16 октября. Онлайн трансляцию поединка смотрите на нашем сайте.
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