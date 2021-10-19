Хьюи Фьюри благодаря травме выиграл у Кристиана Хаммера. Как это было
Хьюи Фьюри в следующем поединке может сразиться с Чисорой
Британское противостояние, вероятнее всего, состоится в начале следующего года
16:39
Хьюи Фьюри / Фото - skysports.comПрезидент промоутерской компании Ultimate Boxxer Бен Шалом, представляющий интересы британского супертяжеловеса Хьюи Фьюри (25-3, 14 KO), заявил, что следующий поединок его подопечный может провести против соотечественника Дерека Чисоры (32-11, 23 КО).
Цитирует Хьюи skysports.com.
«С Хьюи мы хотим попытаться провести бой с Дереком Чисорой в начале следующего года. Мы хотим, чтобы этот поединок стал следующим шагом для него и уже сделали предложение Чисоре. Я думаю, что Дерек знает, насколько хорош Хьюи и насколько он техничен. Чисора хочет реванш с Джозефом Паркером и поэтому отказывается драться с Фьюри, но давайте посмотрим, что будет после декабря. Тогда может быть все по-другому».
Напомним, что Хьюи последний бой провел 16 октября на Utilita Arena в Ньюкасле (Великобритания), против немца Кристиана Хаммера, который после 5-го раунда отказался от продолжения поединка, сославшись на травму бицепса.