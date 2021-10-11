Хьюи Фьюри: «Люди также недооценивают мощь Усика»
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
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11 октября 22:35
Хьюи Фьюри, Кристиан Хаммер
16 октября в Ньюкасле британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (25-3, 14 KO) сразится с немцем румынского происхождения Кристианом Хаммером (26-7, 16 KO).
Хаммер последний бой провел в мае и в нем нокаутировал немецкого джорнимена Патрика Коволла.
Фьюри после поражения от Александра Поветкина выиграл бои с Павелом Соуром и Мариушем Вахом.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 23:30.
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