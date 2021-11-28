Киевский князь уступил Цыганскому королю. Шесть лет назад Фьюри шокировал Владимира Кличко

Для украинца это было первое поражение за 11 лет





Кличко проиграл Фьюри

28 ноября 2015 года нынешний чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) нанес поражение украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО).



На момент поединка Кличко был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA и 11 лет не проигрывал. Последнее фиаско у Владимира было в 2004 году в бою с Лэймоном Брюстером.

Также отметим, что украинец считался фаворитом того боя, но Фьюри удалось уверенно победить решением судей.





Напомним, ранее в K2 Promotions допустили, что реванш с Фьюри мог бы убедить Владимира вернуться в бокс.