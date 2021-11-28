Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Киевский князь уступил Цыганскому королю. Шесть лет назад Фьюри шокировал Владимира Кличко
Для украинца это было первое поражение за 11 лет
28 ноября 15:30
Кличко проиграл Фьюри
28 ноября 2015 года нынешний чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри
(31-0-1, 22 КО) нанес поражение украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО).
На момент поединка Кличко был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA и 11 лет не проигрывал. Последнее фиаско у Владимира было в 2004 году в бою с Лэймоном Брюстером.
Также отметим, что украинец считался фаворитом того боя, но Фьюри удалось уверенно победить решением судей.
Напомним, ранее в K2 Promotions допустили, что реванш с Фьюри мог бы убедить Владимира вернуться в бокс.