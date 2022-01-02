Фото Выхриста с командой после победы над Киладзе
Киладзе пообещал нокаутировать Выхриста в реванше всего за три раунда
Яго считает, что у него украли победу в первом бою
21:59
Яго Киладзе и Виктор Выхрис
Грузинский супертяжеловес Яго Киладзе заявил YouTube-каналу ESNEWS, что хочет реванш с украинцем Виктором Выхристом (9-0, 7 КО), поскольку у него украли победу в первом бою.
«Я чувствую себя хорошо. У меня просто украли бой. Считаю, что победил бы в этом поединке. Бой остановили слишком рано. Это был сумасшедший бой.
Я хочу провести реванш. Я готов подраться на следующей неделе. Если реванш состоится, то я обещаю, что он не продлится дольше трех раундов. Я его нокаутирую».
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