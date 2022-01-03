Киладзе пообещал нокаутировать Выхриста в реванше всего за три раунда
Киладзе считает, что Усику не победить Джошуа в реванше
Грузин уверен, что мощь британца станет ключом к победе
09:31
Яго Киладзе / Фото: PBC
Супертяжеловес Яго Киладзе
(27-6-1, 19 KO) в интервью ESNEWS сделал прогноз на второй поединок Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я считаю, что Джоуша победит Усика в реванше. У него есть мощь. В первом бою он выглядел напуганным. Его стиль ведения боя был неверным. Я считаю, что Джошуа стоит поменять тренера.
Киладзе после «украденного» боя пообещал вырубить Виктора Выхриста (9-0, 7 KO) в реванше за три раунда.
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