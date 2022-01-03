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Киладзе считает, что Усику не победить Джошуа в реванше

Грузин уверен, что мощь британца станет ключом к победе
Бокс Профессиональный бокс
09:31
Киладзе считает, что Усику не победить Джошуа в реванше
Яго Киладзе / Фото: PBC

Супертяжеловес Яго Киладзе (27-6-1, 19 KO) в интервью ESNEWS сделал прогноз на второй поединок Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Я считаю, что Джоуша победит Усика в реванше. У него есть мощь. В первом бою он выглядел напуганным. Его стиль ведения боя был неверным. Я считаю, что Джошуа стоит поменять тренера.

Киладзе после «украденного» боя пообещал вырубить Виктора Выхриста (9-0, 7 KO) в реванше за три раунда.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик - Энтони Джошуа

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