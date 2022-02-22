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Кирилла Шевченко избрали на пост президента ФБУ. 17 региональных федераций бокса отдали своего голоса за нового главу

Продивус пока молчит
Бокс Аматорский бокс
22 февраля 22:31
Кирилла Шевченко избрали на пост президента ФБУ. 17 региональных федераций бокса отдали своего голоса за нового главу
Кирилл Шевченко / Фото - klitschko-brothers.com
Инициативная группа «Украинский бокс. Перезагрузка» провела внеочередную отчетно-избирательную конференцию Федерацию бокса Украины, на которой прошли выборы нового президента ФБУ.

Им был избран президент Киевской федерации бокса Кирилл Шевченко. За него проголосовали 17 членов региональных федераций.

На должности вице-президентов Федерации бокса Украины были избраны Дмитрий Шенцев, Владислав Биндер и Халид Мусаев.

Отметим, что выборы прошли в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Напомним, в декабре минувшего года Владимир Продивус был официально переизбран на должность президента ФБУ, однако сразу 11 региональных федераций бойкотировали отчетно-избирательную конференцию, которую обвинили в фальсификации выборов.

Источник: ukrinform.ua Владимир Кириченко
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