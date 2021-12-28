Ломаченко: « Я всегда говорил, что открыт для боя с Дэвисом, но вы знаете боксерскую политику»
Кишон Дэвис: «Я бы хотел бить задницу Ломаченко на протяжении 12 раундов»
Серебряный призер Токио-2020 – о лидерах легкого дивизиона
12:22
Кишон Дэвис / Фото - badlefthookАмериканский проспект второго полулегкого дивизиона, серебряный призер Токио-2020 Кишон Дэвис (4-0, 3 КО) в прямом эфире в Instagram заявил, что намерен уверенно выиграть поединок у Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Нокаут или безупречная победа после 12 раундов? Это хороший вопрос. Просто все зависит от соперника. Максимальное уважение Ломаченко, но я бы хотел бить его задницу на протяжении 12 раундов. Я полностью уважаю Джервонту «Танка» Дэвиса, однако такого соперника, как он, я бы захотел отправить в нокаут».
Отметим, что 11 декабря Дэвис выступил в андеркарде боя Василий Ломаченко – Ричард Комми. Тогда Кишон во втором раунде жестко нокаутировал Хосе Сарагосу.