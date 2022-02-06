Кит Турман вернулся спустя 2,5 года и в сложном поединке выиграл у Барриоса

Американец смог лишь по очкам победить Барриоса

Марио Барриос и Кит Турман / Фото: twitter.com/premierboxing

В Лас-Вегасе экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (30-1, 22 KO) вернулся после 2,5 лет простоя и выиграл решением судей у Марио Барриоса (26-2, 17 KO).



Турман отлично начал поединок, сначала перебивая оппонента на контратаках. Затем Кит начал работать первым номером и был близок к нокдауну, но Барриос выстоял.

До девятого раунда Турман уверенно забирал поединок с большим отрывом по точным попаданиям и по выигранным раундам. Но в 9-м Барриос потряс бывшего чемпиона. К тому же, Кита подвела выносливость после нескольких лет без боев.

Барриос в чемпионских раундах начал чаще попадать и несколько раз потряс оппонента, но проигранные прошлые восемь раундов сказались на вердикте судей: 117:111, 118:110, 118:110 в пользу Турмана.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.