Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗбірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Саутгемптон - Ливерпуль -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
18:20
Волейбол. Суперкубок Украины-Эпицентр. Мужчины. Полуфинал. Барком-Кажаны - Эпицентр-Подоляны

Кларк: «Усик – неймовірний боксер. Але Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти»

Фрейзер вважає, що Джошуа став більш психологічно стійким
Бокс Профессиональный бокс
16:54
Кларк: «Усик – неймовірний боксер. Але Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти»
Фрейзер Кларк

Спаринг-партнер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Фрейзер Кларк висловився про шанси «Ей Джея» в реванші з чемпіоном WBO, IBF та WBA Олександром Усиком (19-0, 13 КО)

«Думаю, що поразка зробила його кращим. Він трохи розплющив очі. Це робило його психічно стійким. Я думаю, що він знає, що робити.

Я думаю, що він змінив свою ситуацію, яка, на його думку, допоможе йому. У нього є команда людей, які займаються однією справою, і Ей Джей отримує результат.

Але ви не можете списувати Усика з рахунків, оскільки він неймовірний боксер. Але, мені здається, що Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти».

Нагадаємо, раніше промоутер Усика повідомив, що Олександр схуд за час війни.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энтони Джошуа Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»
Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»
Бокс Профессиональный бокс
12:17
Колишній чемпіон світу: «Ситуація в Україні може піти на руку Усику»
Колишній чемпіон світу: «Ситуація в Україні може піти на руку Усику»
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 22:01
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 17:51
Постельное фото Усика с женой
Постельное фото Усика с женой
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 11:15
Красюк: «Усик дійсно схуд. Коли ти сидиш в підвалі через загрозу ракетного удару, то не відчуваєш голоду»
Красюк: «Усик дійсно схуд. Коли ти сидиш в підвалі через загрозу ракетного удару, то не відчуваєш голоду»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 07:41
Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 13:13

Новости: Бокс

Кларк: «Усик – неймовірний боксер. Але Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти»
Кларк: «Усик – неймовірний боксер. Але Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти»
Профессиональный бокс
16:54
Ще один хлопець полює за російською головою. Рамірес вимагає від Бівола не тікати
Ще один хлопець полює за російською головою. Рамірес вимагає від Бівола не тікати
Профессиональный бокс
16:18
Екс-чемпіон світу: «Українці дуже патріотичні – Ломаченко відмовився від можливості стати абсолютним чемпіоном, аби захищати своїх людей»
Екс-чемпіон світу: «Українці дуже патріотичні – Ломаченко відмовився від можливості стати абсолютним чемпіоном, аби захищати своїх людей»
Профессиональный бокс
14:35
Промоутер Усика: «Знадобиться час, але рашисти будуть жорстко покарані»
Промоутер Усика: «Знадобиться час, але рашисти будуть жорстко покарані»
Профессиональный бокс
14:09
Жизнь налаживается! Экс-невеста Кличко Панеттьери впервые за 10 лет снимется в кино
Жизнь налаживается! Экс-невеста Кличко Панеттьери впервые за 10 лет снимется в кино
Профессиональный бокс
12:18
Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»
Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»
Профессиональный бокс
12:17
Тейлор більше не абсолютний чемпіон
Тейлор більше не абсолютний чемпіон
Профессиональный бокс
10:44
Стівенсон: «Я би хотів стати абсолютним чемпіоном, але я не Лома»
Стівенсон: «Я би хотів стати абсолютним чемпіоном, але я не Лома»
Профессиональный бокс
09:11
Екс президент ФБУ і шанувальник «братскості народів росії й України» Продивус в IBA став правою рукою Крємльова
Екс президент ФБУ і шанувальник «братскості народів росії й України» Продивус в IBA став правою рукою Крємльова
Аматорский бокс
08:27
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
8
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости