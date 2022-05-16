Промоутер Усика: «Знадобиться час, але рашисти будуть жорстко покарані»
Кларк: «Усик – неймовірний боксер. Але Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти»
Фрейзер вважає, що Джошуа став більш психологічно стійким
16:54
Фрейзер Кларк
Спаринг-партнер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа
(24-2, 22 КО) Фрейзер Кларк висловився про шанси «Ей Джея» в реванші з чемпіоном WBO, IBF та WBA Олександром Усиком (19-0, 13 КО)
«Думаю, що поразка зробила його кращим. Він трохи розплющив очі. Це робило його психічно стійким. Я думаю, що він знає, що робити.
Я думаю, що він змінив свою ситуацію, яка, на його думку, допоможе йому. У нього є команда людей, які займаються однією справою, і Ей Джей отримує результат.
Але ви не можете списувати Усика з рахунків, оскільки він неймовірний боксер. Але, мені здається, що Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти».
Нагадаємо, раніше промоутер Усика повідомив, що Олександр схуд за час війни.
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