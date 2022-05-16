Кларк: «Усик – неймовірний боксер. Але Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти»

Фрейзер Кларк

Спаринг-партнер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Фрейзер Кларк висловився про шанси «Ей Джея» в реванші з чемпіоном WBO, IBF та WBA Олександром Усиком (19-0, 13 КО)



Я думаю, що він змінив свою ситуацію, яка, на його думку, допоможе йому. У нього є команда людей, які займаються однією справою, і Ей Джей отримує результат.

Але ви не можете списувати Усика з рахунків, оскільки він неймовірний боксер. Але, мені здається, що Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти».