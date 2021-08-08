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Кличко: «Большая честь быть частью большого олимпийского сообщества»

Владимир поздравил всех с окончанием Олимпиады-2020

Бокс Аматорский бокс
17:59
Кличко: «Большая честь быть частью большого олимпийского сообщества»
Владимир Кличко / Фото: instagram

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и олимпийский золотой медалист Атланты-1996 Владимир Кличко (64-5, 53 КО) в Instagram поздравил олимпийское сообщество с завершением ОИ-2020 в Токио.

«Поздравляю всех олимпийцев. Ваши победы вдохновляют будущие поколения мальчиков и девочек принять вызов. Игры сближают сообщество наций, это их самая большая сила.

Для меня большая честь быть частью большого олимпийского сообщества, и я буду продолжать поддерживать вас и быть рядом с вами».


Напомним, в текущем году Кличко отпраздновал 25-летие своего олимпийского золота.

Карен Агабекян
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Владимир Кличко

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