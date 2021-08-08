Владимир Кличко вспомнил о золоте ОИ-1996, а также обратился к спортсменам олимпийской сборной Украины
Кличко: «Большая честь быть частью большого олимпийского сообщества»
Владимир поздравил всех с окончанием Олимпиады-2020
17:59
Владимир Кличко / Фото: instagram
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и олимпийский золотой медалист Атланты-1996 Владимир Кличко (64-5, 53 КО) в Instagram
поздравил олимпийское сообщество с завершением ОИ-2020 в Токио.
«Поздравляю всех олимпийцев. Ваши победы вдохновляют будущие поколения мальчиков и девочек принять вызов. Игры сближают сообщество наций, это их самая большая сила.
Для меня большая честь быть частью большого олимпийского сообщества, и я буду продолжать поддерживать вас и быть рядом с вами».
Напомним, в текущем году Кличко отпраздновал 25-летие своего олимпийского золота.