«Кличко был легендой бокса». Фьюри рассказал, что делало Владимира великим

«Цыганский король» отметил преданность украинца своему делу

Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) обсудил в интервью TheRingDigital, что делало Владимира Кличко одним из величайших супертяжей в истории:



Кличко был легендой бокса. Ведь не так важно, с кем он дрался, раз он всегда побеждал. Выиграть чемпионский титул один раз – это очень просто. Но выдавать замечательное выступление из разу в раз на протяжении многих лет – это действительно сложно. Это невероятная стабильность. Постоянные тренировочные лагеря долгие годы – действительно непросто. Это то, что позволило Владимиру стать одним из лучших супертяжей в истории – он жил и дышал боксом. Он больше не занимался ничем. Жил и вел себя правильно, не сдувался в поединках, тренировался круглый год. Был абсолютным профессионалом и хорошим бизнесменом тоже.

Также «Цыганский король» отметил невероятный арсенал экс-лидера королевского дивизиона – но заверил, что против него у украинца шансов не было.