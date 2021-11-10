Виталий Кличко: «Усик и Ломаченко – два разных боксера, нельзя их сравнивать»
Кличко: «Мечтал стать чемпионом мира, а надо мной смеялись»
Знаменитый супертяжеловес – о своем детстве
16:59
Виталий Кличко / фото - РБК
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Виталий Кличко рассказал в интервью Дмитрию Гордону о своем детстве и о том, как мечтал подраться с Майком Тайсоном.
«Я мечтал стать чемпионом мира и поделился этой мечтой с одноклассниками, когда впервые увидел бой Майка Тайсона. Тогда, во время перестройки в 1986 году, мы имели возможность смотреть этот бой по телевизору.
Я ребятам говорил: «Когда-нибудь я стану чемпионом мира и побью Тайсона, заберу его пояс». Надо мной смеялись: такой худой хочет побить Тайсона, а он такая машина, монстр.
Я был очень рад, когда пригласил своих одноклассников, с которыми тогда на кухне смотрел этот бой, и поставил на стол тот самый пояс, которым в свое время владели Майк Тайсон, Леннокс Льюис, великий Мохаммед Али. Но этот пояс уже принадлежал мне. Детская мечта стала реальностью».
Напомним, Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности.