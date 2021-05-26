Силлах: «Владимир Кличко начал двигаться – там Мохаммед Али, я его догнать не мог»
«Кличко может вернуться и побить любого». Чисора уверен, что Владимир даст реванш Фьюри и Джошуа
Экс-соперник Усика высказался о легендарном украинце
14:08
Дерек Чисора / фото - BBC
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) высказался об экс-чемпионе мира Владимире Кличко. Боксер уверен, что 45-летний украинец может вернуться в ринг и доказать свое превосходство.
«Владимир хороший боец, парень в форме. Если честно, я не понимаю, почему он завершил карьеру. Он все еще может вызывать волнение в супертяжелом весе. Не понимаю причины его решения выйти на спортивную пенсию. Он проиграл только Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа, но если он захочет вернуться, думаю он сможет это сделать и победить любого».
Экс-тренер Владимира ранее назвал главную проблему Александра Усика.