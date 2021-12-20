«Кличко никогда в истории не побил бы меня». Фьюри также принизил оппозицию украинского экс-чемпиона

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) недоумевает из-за того, что его победу над Владимиром Кличко пытаются принизить, ссылаясь на пройденный пик украинца:



Я помню, как люди говорили, что Кличко закончился, что он больше не является хороший бойцом. Когда люди проигрывают Цыганскому королю», конечно же, это из-за их болезни, проблем или потому что они пошли на спад.