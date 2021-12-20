Кличко поддержал украинских боксеров в Броварах. Фото
«Кличко никогда в истории не побил бы меня». Фьюри также принизил оппозицию украинского экс-чемпиона
«Цыганский король» уверен, что в их поединке Владимир был в хорошей форме
12:58
Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) недоумевает из-за того, что его победу над Владимиром Кличко
пытаются принизить, ссылаясь на пройденный пик украинца:
Я как-то спросил у Кличко: «Ожидается, что ты станешь большим суперчемпионом. Но кто же самый сильный соперник, с которым ты дрался?» С кем он бился? С Дэвидом Хэем? Кубратом Пулевым? Да, был еще Брайант Дженнингс, но он вышел в плохой форме. Дженнингс был американским середняком. Опять же, ты можешь победить лишь того, кто стоит перед тобой в твою эпоху. Но Кличко никогда в истории не побил бы меня.
Я помню, как люди говорили, что Кличко закончился, что он больше не является хороший бойцом. Когда люди проигрывают Цыганскому королю», конечно же, это из-за их болезни, проблем или потому что они пошли на спад.
Напомним, что Кличко посетил последний вечер бокса в Украине.