Виталий Кличко: «Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе»
Кличко о своем 50-летии: «Продолжение следует…»
Виталий также показал свою хорошую физическую форму
09:49
Виталий Кличко / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и нынешний мэр Киева Виталий Кличко (45-2, 41 КО) в Instagram высказался о своем 50-летии.
«Друзья! Первые 50 раундов выстоял!
Продолжение следует ...»
Все нокауты в карьере Виталия Кличко.
Напомним, за время своей спортивной карьеры Виталий не единожды появлялся в компании звезд кино.