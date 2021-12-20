Фьюри: «Владимир Кличко был хорошим техником, очень умным и грамотным боксером»
Кличко поддержал украинских боксеров в Броварах. Фото
Бывший чемпион мира посетил вечер бокса от K2 Promotions
11:05
Фото: K2 Promotions
18 декабря в Броварах прошел масштабный вечер бокса, в рамках которого дрались несколько видных украинских боксеров: Денис Беринчик, Владислав Сиренко, Дмитрий Митрофанов, Александр Спирко и другие.
Поддержать бойцов пришел легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.
Напомним, в главном событии вечера бокса Беринчик единогласным решением судей выиграл у россиянина Исы Чаниева, со-главном Владислав Сиренко досрочно остановил Андрея Руденко.