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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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Кличко пообещал приложить все усилия, чтобы провести реванш Усик – Джошуа в Киеве

Политик надеется, что второй поединок состоится в ближайшие полгода
Бокс Профессиональный бокс
2 октября 21:03
Кличко пообещал приложить все усилия, чтобы провести реванш Усик – Джошуа в Киеве
Фото: Facebook Виталия Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о желании организовать реванш обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в столице Украины:

«Хочу поздравить всех с победой. Нам нужны победы, мы скучаем по ним. Спасибо Усику, который дал такое большое удовольствие украинцам, чтобы мы снова гордились.

Во всех странах мира прозвучал гимн Украины. Он был победным. Хочу еще раз поблагодарить Александра, он нам дал удовольствие, несмотря на то, что многие эксперты говорили, я также волновался.

Действительно сложный соперник был, но тем не менее. Многие эксперты говорили, что у Усика нет шансов, но он доказал всем, что нет ничего невозможного. Я встречал много украинцев на поединке, хотелось бы, чтобы было больше, но их на реванше будет больше.

Я надеюсь, что реванш состоится в течение полугода, максимум – 8-9 месяцев.

Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве.

Я обещал, что он станет чемпионом мира, мы как промоутеры сделали для этого все, чтобы он это доказал всем, но это заслуга преимущественно Александра... Но мы также помогаем, делаем все для того, чтобы спорт развивался.

Я убежден, что та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в бою-реваншу».


Ранее мы объяснили, почему реванш Усик – Джошуа организовать в Киеве практически нереально.

Напомним, в первом бою Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Сразу же после поединка британец заявил о желании провести реванш, а также отметил, что теперь знает, как победить украинца.

Промоутер «Эй Джея» Эдди Хирн недавно озвучил примерные даты, в которые состоится второй бой.

Сергей Остапенко
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Теги

Виталий Кличко Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 2

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3 октября 2021г. 10:06
Давай, теперь всё у ваших руках!!!
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2 октября 2021г. 21:11
Ну это топовые украинские спортсмены. Еще Бубку сюда и Яну Клочкову
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