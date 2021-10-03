Кличко пообещал приложить все усилия, чтобы провести реванш Усик – Джошуа в Киеве

Фото: Facebook Виталия Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о желании организовать реванш обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в столице Украины:

Во всех странах мира прозвучал гимн Украины. Он был победным. Хочу еще раз поблагодарить Александра, он нам дал удовольствие, несмотря на то, что многие эксперты говорили, я также волновался.

Действительно сложный соперник был, но тем не менее. Многие эксперты говорили, что у Усика нет шансов, но он доказал всем, что нет ничего невозможного. Я встречал много украинцев на поединке, хотелось бы, чтобы было больше, но их на реванше будет больше.

Я надеюсь, что реванш состоится в течение полугода, максимум – 8-9 месяцев.

Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве.

Я обещал, что он станет чемпионом мира, мы как промоутеры сделали для этого все, чтобы он это доказал всем, но это заслуга преимущественно Александра... Но мы также помогаем, делаем все для того, чтобы спорт развивался.

Я убежден, что та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в бою-реваншу».