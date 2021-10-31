Кличко: «Пытаемся сделать все, чтобы реванш Усик – Джошуа прошел в Киеве»

Бой состоится весной 2022 года

Фото: Facebook Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз подтвердил желание организовать реванш чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в столице Украины на НСК «Олимпийский»:

«Наша сторона не решает (по таким вопросам) на 100%, это должны две стороны согласовать. Но мы пытаемся, чтобы весной бой прошел в городе Киеве на НСК «Олимпийский». Посмотрим, как у нас переговоры будут проходить. Пытаемся сделать все для того, чтобы нашего спортсмена поддерживал стадион, поддерживали украинцы, чтобы бой прошел в Киеве».

Джошуа не против провести реванш в Киеве, но бой должен быть финансово выгодным.

Недавно британец дал большое интервью, в котором пообещал устроить настоящую войну в ринге с Усиком. Украинец был более скромным в ответе, однако готов к любой версии Джошуа.