Климас: «Никто пока не согласился, чтобы Фьюри и Джошуа проводили поединок»
Климас опроверг информацию о семизначном гоноре Ломаченко за бой с Хэйни
Поединок экс-лидера легкого веса с американцем остается под вопросом
15 марта 10:00
Эгис Климас / Фото - telegraf.com.ua
Менеджер экс-лидера легкого дивизиона, украинского боксера Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас с уверенностью заявил, что команда чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни (25-0, 15 КО) не предлагала его подопечному семизначную сумму за выход в ринг с американцем. Об этом в Twitter сообщил журналист Стив Ким.
«Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко рассказал мне, что любые публикации о том, что они получили семизначное предложение за бой с Девином Хэйни, являются ложными. Сначала с ним связывался Билл Хэйни, а затем Эдди Хирн, но после этого ничего не последовало».
Напомним, ранее отец Хэйни заявил, что британский промоутер Эдди Хирн предложил Ломаченко семизначную сумму за поединок с его сыном в мае.