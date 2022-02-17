Климас раскрыл некоторые подробности контракта на возможный бой Ломаченко – Камбосос
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), в интервью YouTube каналу The 3 Knockdown Rule высказался о потенциальном поединке своего подопечного с абсолютным лидером легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), раскрыв некоторые подробности соглашения.
«У меня есть хорошее предчувствие, что поединок Ломаченко – Камбосос состоится. Сейчас мы обсуждаем контракт на два боя, в том числе если Ломаченко победит, то состоится реванш.
Я знаю, что австралийское правительство проявляет определенный интерес. Мы ведем диалог. Сейчас сложно говорить что-то по поводу даты, но, скорее всего, это будет конец мая или июнь.
Мы не просто готовы поехать в Австралию. Мы готовы, чтобы Ломаченко провел там тренировочный лагерь. Так мы сможем гарантировать, что поединок состоится, потому что границы могут закрывать и открывать. Допустим, что бой состоится в мае. Тогда уже в марте Ломаченко начнет готовиться к нему в Австралии».
Напомним, WBO официально санкционировала бой Ломаченко – Камбосос.