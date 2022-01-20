Климас рассказал, когда решил взять под «свое крыло» Ломаченко

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Менеджер Эгис Климас рассказал, когда он решил подписать контракт с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

Как родилась идея подписать контракт с Василием Ломаченко?

К сожалению, это было первое его поражение. Я присмотрелся к нему и не скажу, что полностью отслеживал каждый бой, но это имя постоянно в боксе звучало. Затем в 2008 году прошла пекинская Олимпиада, затем опять чемпионаты мира, опять 2012 год (Ломаченко взял второе олимпийское золото – прим.). И меня очень сильно впечатлили серии WSB (Мировая серия бокса – полупрофессиональный турнир по боксу, где, помимо Ломаченко, выступали Александр Усик и Александр Гвоздик – прим.), и я поставил себе такую цель, что, кровь из носу, мне нужно взять Василия Ломаченко как боксера под мое крыло.