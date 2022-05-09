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Клімас: «Усик буде готов до реваншу з Джошуа»

Менеджер українця – про підготовку до другого поєдинку з британцем
Бокс Профессиональный бокс
14:11
Клімас: «Усик буде готов до реваншу з Джошуа»
Егіс Клімас / Фото - YouTube
Менеджер чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО), Егіс Клімас, в інтервью YouTube-каналу Boxing Social розповів про підготовку українця до реваншу з екс-володарем титулів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

«В Олександра все йде фантастично, він готується. Ми будемо готові до реваншу».


Раніше повідомлялося, що реванш між Усиком та Джошуа може відбутися 23 липня.

Нагадаємо, Усик посідає друге місце у рейтингу найкращих боксерів без урахування вагових категорій (Р4Р).





Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Эгис Климас Энтони Джошуа

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