Промоутер Джошуа: «Фьюри вернется ради грандиозного поединка – с Усиком за звание абсолютного чемпиона»
Клімас: «Усик буде готов до реваншу з Джошуа»
Менеджер українця – про підготовку до другого поєдинку з британцем
14:11
Егіс Клімас / Фото - YouTubeМенеджер чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО), Егіс Клімас, в інтервью YouTube-каналу Boxing Social розповів про підготовку українця до реваншу з екс-володарем титулів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
«В Олександра все йде фантастично, він готується. Ми будемо готові до реваншу».
Раніше повідомлялося, що реванш між Усиком та Джошуа може відбутися 23 липня.
Нагадаємо, Усик посідає друге місце у рейтингу найкращих боксерів без урахування вагових категорій (Р4Р).
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