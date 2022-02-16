Климас уверен, что победители боев Усик – Джошуа и Фьюри – Уайт подерутся между собой

Эгис Климас / Фото: Правда УрФО

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Эгис Климас в эфире подкаста The 3 Knockdown Rule сообщил, что после боя с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) украинца ждет поединок против победителя боя обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 21 КО) против Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).



Думаю, что такая ситуация сложилась из-за того, что в WBC назначили Фьюри обязательную защиту с Уайтом. Тайсон должен подраться с Диллианом, и я считаю, что это стало причиной того, почему не состоится его бой с Усиком. Но в текущей ситуации Усик дерется с Джошуа, а Фьюри с Уайтом. Победители могут встретиться и объединить титулы, даже если это будут пары Джошуа – Фьюри, Усик – Фьюри или Уайт – Усик. Перед нами нет никаких препятствий. Этот поединок можно устроить без большой головной боли и с меньшими расходами для инвесторов».