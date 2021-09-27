Тренер Джошуа рассказал, как его подопечный должен действовать в реванше с Усиком
Климас: «В концовке у Усика просто забрали как минимум шесть секунд»
Менеджер нового лидера хэвивейта – об инциденте в бою украинца с Джошуа
27 сентября 10:00
Эгис Климас / Фото - FacebookМенеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0-0, 13 KO), Эгис Климас, в Instagram выразил недовольство по поводу инцидента, который произошел в концовке боя его подопечного против британца Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO).
«Просто интересно, кто за это отвечает? К сожалению, в концовке у Усика просто забрали как минимум шесть секунд. И эти шесть секунд могли привести к нокауту».
На последних секундах 12 раунда британец оказался на грани нокдауна, однако Джошуа спас гонг, который прозвучал на шесть секунд раньше положенного времени.
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей.