Климас: «Я не думаю, что в Австралии знают, кто такой Хэйни»

Менеджер Ломаченко уверен, что Василия больше шансов разделить ринг с Камбососом, чем у американца

Эгис Климас / фото - nbiplus.com Эгис Климас, менеджер украинского бывшего чемпиона мира в трех категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KО), в интервью YouTube-каналу USACHEV TV подтвердил, что у его подопечного больше шансов разделить ринг с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KО), чем у Девина Хэйни (27-0, 15 KO). «Да, мы согласились на все условия Камбососа. Почему нет? Шансы то большие. Сторона Джорджа также заинтересована. Чье имя может быть выше в этой весовой категории, чем Василия Ломаченко? Я не думаю, что в Австралии очень сильно знают, кто такой Хэйни. А Василия знают все в Австралии». Эгис Климас рассказал, как Василий Ломаченко воспринял победу Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом (16-1, 12 KО).

Рене Тер Велде