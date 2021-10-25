Усик – из претендента в чемпионы, а Джошуа вне топ-3. Обновленный рейтинг WBO
Когда бой за титул? Украинец Малиновский – на второй строчке обновленного рейтинга WBO
Митрофанов также поднялся на одну строчку
17:52
Олег Малиновский / Фото: B1 Boxing
WBO обновила рейтинг на своем официальном сайте.
Так, интерконтинентальный чемпион в полулегком весе Олег Малиновский (27-0, 8 KO) поднялся на вторую строчку рейтинг-листа. Украинец не скрывает желания сразиться с чемпионом организации Эмануэлем Наваррете (35-1, 29 KO).
Также на 1 строчку поднялся и чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 KO). Теперь украинец располагается на 14-м месте.
Усик – из претендента в чемпионы, а Джошуа вне топ-3. Обновленный рейтинг WBO.
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